Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Langfristige Performance
|
02.02.2026 10:04:30
CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Hermès (Hermes International)-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 884,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,113 Hermès (Hermes International)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2026 gerechnet (2 029,00 EUR), wäre das Investment nun 229,32 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 229,32 EUR, was einer positiven Performance von 129,32 Prozent entspricht.
Hermès (Hermes International) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 212,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|26.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
