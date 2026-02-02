Hermès Aktie

Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

Langfristige Performance 02.02.2026 10:04:30

CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hermès (Hermes International)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Hermès (Hermes International)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Hermès (Hermes International)-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 884,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,113 Hermès (Hermes International)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2026 gerechnet (2 029,00 EUR), wäre das Investment nun 229,32 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 229,32 EUR, was einer positiven Performance von 129,32 Prozent entspricht.

Hermès (Hermes International) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 212,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

26.01.26 Hermès Neutral UBS AG
26.01.26 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Hermès Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 Hermès Neutral UBS AG
05.01.26 Hermès Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Hermès (Hermes International) 2 036,00 0,30% Hermès (Hermes International)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

