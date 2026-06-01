CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Hermès (Hermes International)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Hermès (Hermes International)-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 324,10 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 30,855 Hermès (Hermes International)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 49 984,57 EUR, da sich der Wert einer Hermès (Hermes International)-Aktie am 29.05.2026 auf 1 620,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 399,85 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Hermès (Hermes International) eine Börsenbewertung in Höhe von 169,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at