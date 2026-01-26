Hermès Aktie
CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Hermès (Hermes International)-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Hermès (Hermes International)-Papier an diesem Tag bei 1 696,50 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert, befänden sich nun 5,894 Hermès (Hermes International)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2 130,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 555,26 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,55 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Hermès (Hermes International) belief sich zuletzt auf 223,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|08:40
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
