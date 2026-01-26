Hermès Aktie

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

Hermès (Hermes International)-Investmentbeispiel 26.01.2026 10:04:21

CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Hermès (Hermes International)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Hermès (Hermes International)-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Hermès (Hermes International)-Papier an diesem Tag bei 1 696,50 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert, befänden sich nun 5,894 Hermès (Hermes International)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2 130,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 555,26 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,55 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Hermès (Hermes International) belief sich zuletzt auf 223,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

08:40 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Hermès Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 Hermès Neutral UBS AG
05.01.26 Hermès Neutral UBS AG
18.12.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

