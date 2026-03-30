CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Hermès (Hermes International) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hermès (Hermes International)-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 947,40 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,555 Hermès (Hermes International)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 621,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 115,26 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,15 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Hermès (Hermes International) einen Börsenwert von 169,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at