CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Hermès (Hermes International) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Hermès (Hermes International)-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 051,00 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investierten, hätten nun 0,095 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2026 auf 1 648,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,80 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,80 Prozent gesteigert.

Hermès (Hermes International) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 172,77 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at