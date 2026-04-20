Hermès Aktie

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WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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Frühes Investment 20.04.2026 10:03:41

CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Hermès (Hermes International)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Hermès (Hermes International)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Hermès (Hermes International)-Anteile bei 1 996,20 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert, befänden sich nun 5,010 Hermès (Hermes International)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.04.2026 8 721,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 741,00 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 721,57 EUR, was einer negativen Performance von 12,78 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Hermès (Hermes International) eine Börsenbewertung in Höhe von 182,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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