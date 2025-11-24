CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Hermès (Hermes International)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2 020,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,050 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,15 EUR, da sich der Wert eines Hermès (Hermes International)-Papiers am 21.11.2025 auf 2 124,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,15 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Hermès (Hermes International) betrug jüngst 222,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at