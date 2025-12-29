Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Hermès (Hermes International)-Investition
|
29.12.2025 10:03:51
CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die Hermès (Hermes International)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 485,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,734 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 2 095,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 14 107,74 EUR wert. Damit wäre die Investition um 41,08 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Hermès (Hermes International) betrug jüngst 219,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)mehr Nachrichten
Analysen zu Hermès (Hermes International)mehr Analysen
|18.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|2 104,00
|1,06%