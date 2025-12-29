CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Hermès (Hermes International)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Hermès (Hermes International)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 485,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,734 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 2 095,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 14 107,74 EUR wert. Damit wäre die Investition um 41,08 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Hermès (Hermes International) betrug jüngst 219,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at