Hermès Aktie

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

Hermès (Hermes International)-Investition 29.12.2025 10:03:51

CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Hermès (Hermes International)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Hermès (Hermes International)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 485,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,734 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 2 095,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 14 107,74 EUR wert. Damit wäre die Investition um 41,08 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Hermès (Hermes International) betrug jüngst 219,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

Analysen zu Hermès (Hermes International)

18.12.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Hermès Equal Weight Barclays Capital
15.12.25 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Hermès Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Hermès (Hermes International) 2 104,00 1,06% Hermès (Hermes International)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

