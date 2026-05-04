Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Rentable Hermès (Hermes International)-Investition?
|
04.05.2026 10:03:41
CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren verdient
Am 04.05.2016 wurde die Hermès (Hermes International)-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 317,00 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investierten, hätten nun 3,155 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 5 121,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1 623,50 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 412,15 Prozent vermehrt.
Am Markt war Hermès (Hermes International) jüngst 170,20 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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