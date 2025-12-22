Hermès Aktie

Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

Profitables Hermès (Hermes International)-Investment? 22.12.2025 10:04:06

CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Hermès (Hermes International) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Hermès (Hermes International)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2 304,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,434 Hermès (Hermes International)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.12.2025 auf 2 102,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 912,33 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 912,33 EUR, was einer negativen Performance von 8,77 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Hermès (Hermes International) einen Börsenwert von 220,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

18.12.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Hermès Equal Weight Barclays Capital
15.12.25 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Hermès Outperform RBC Capital Markets
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen zum Wochenstart nicht vom Fleck. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

