CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kering-Aktie Investoren gebracht.

Am 24.03.2016 wurde die Kering-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Kering-Aktie bei 140,89 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Kering-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 70,976 Kering-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 403,37 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 23.03.2026 auf 245,20 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 74,03 Prozent.

Kering wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,06 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at