27.01.2026 10:03:57
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor 10 Jahren eingefahren
Kering-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kering-Aktie an diesem Tag 141,12 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Kering-Aktie investiert hat, hat nun 0,709 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.01.2026 auf 272,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 193,10 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 93,10 Prozent.
Zuletzt verbuchte Kering einen Börsenwert von 33,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
