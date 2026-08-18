Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Lohnendes Kering-Investment?
|
18.08.2026 10:03:34
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Kering-Papier statt. Diesen Tag beendete die Kering-Aktie bei 210,25 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 47,562 Kering-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 228,30 EUR, da sich der Wert einer Kering-Aktie am 17.08.2026 auf 257,10 EUR belief. Mit einer Performance von +22,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Kering markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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