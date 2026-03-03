CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kering von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Kering-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Kering-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 268,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 37,230 Kering-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 107,97 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 02.03.2026 auf 271,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,08 Prozent vermehrt.

Kering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at