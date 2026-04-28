CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kering-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Kering-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Kering-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 178,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,602 Kering-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (243,75 EUR), wäre das Investment nun 1 365,55 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 36,55 Prozent.

Am Markt war Kering jüngst 29,44 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at