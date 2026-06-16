CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das Kering-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 133,60 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Kering-Aktie investierten, hätten nun 74,849 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 662,83 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 15.06.2026 auf 262,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96,63 Prozent vermehrt.

Der Kering-Wert an der Börse wurde auf 32,91 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at