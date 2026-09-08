CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die Kering-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 162,81 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Kering-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 61,422 Kering-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 827,30 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 07.09.2026 auf 241,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,27 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Kering zuletzt 30,07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at