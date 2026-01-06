Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Kering-Performance
|
06.01.2026 10:03:44
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor einem Jahr verdient
Kering-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 229,85 EUR wert. Bei einem Kering-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,435 Kering-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132,70 EUR, da sich der Wert einer Kering-Aktie am 05.01.2026 auf 305,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,70 Prozent angewachsen.
Alle Kering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: August_0802 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Keringmehr Nachrichten
|
30.12.25
|CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.12.25
|Kering-Aktie fester: Trennung von Mehrheitsanteil an Fifth-Avenue-Immobilie (Dow Jones)
|
16.12.25