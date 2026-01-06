Kering Aktie

Kering-Performance 06.01.2026 10:03:44

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Kering-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Kering-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 229,85 EUR wert. Bei einem Kering-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,435 Kering-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132,70 EUR, da sich der Wert einer Kering-Aktie am 05.01.2026 auf 305,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,70 Prozent angewachsen.

Alle Kering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

