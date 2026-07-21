Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Profitable Kering-Investition?
|
21.07.2026 10:04:12
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kering-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Kering-Anteile an diesem Tag 197,34 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Kering-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,067 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 284,33 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 20.07.2026 auf 253,45 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 284,33 EUR, was einer positiven Performance von 28,43 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Kering belief sich jüngst auf 30,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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