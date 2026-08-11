Kering Aktie

Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

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Rentables Kering-Investment? 11.08.2026 10:04:10

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor 10 Jahren verdient

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Kering-Einstiegs gewesen.

Das Kering-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 159,19 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,282 Kering-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 780,31 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 10.08.2026 auf 283,40 EUR belief. Mit einer Performance von +78,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 35,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: August_0802 / Shutterstock.com

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