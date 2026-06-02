Kering Aktie

Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

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Rentable Kering-Anlage? 02.06.2026 10:04:20

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor 3 Jahren verloren

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Kering-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Kering-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Kering-Aktie bei 506,70 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,197 Kering-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 48,89 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 01.06.2026 auf 247,75 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51,11 Prozent.

Am Markt war Kering jüngst 31,31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: August_0802 / Shutterstock.com

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