Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Frühe Investition
|
27.10.2026 10:03:29
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der Kering-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 648,00 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,154 Kering-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Kering-Aktien wären am 26.10.2026 27,71 EUR wert, da der Schlussstand 179,56 EUR betrug. Die Abnahme von 100 EUR zu 27,71 EUR entspricht einer negativen Performance von 72,29 Prozent.
Zuletzt verbuchte Kering einen Börsenwert von 22,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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