Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Langfristige Performance
|
11.11.2025 10:03:38
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Kering-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 223,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 44,663 Kering-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 865,56 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 10.11.2025 auf 310,45 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,66 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Kering belief sich jüngst auf 36,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: August_0802 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Keringmehr Nachrichten
|
04.11.25
|CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kering-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Kering auf 245 Euro - 'Underweight' (dpa-AFX)
|
28.10.25
|CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kering von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
23.10.25
|Kering-Aktie trotzdem fester: Umsatzrückgang bei Gucci-Mutter (Dow Jones)
|
23.10.25
|ROUNUDP: Kering-Umsatz sinkt nicht so stark wie befürchtet - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
22.10.25
|Kering-Umsatz sinkt nicht so stark wie befürchtet - Positive Aktien-Reaktion (dpa-AFX)
|
22.10.25
|Kering adds to hope of luxury recovery as it stems sales declines (Financial Times)
|
21.10.25