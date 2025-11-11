CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Kering-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Kering-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 223,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 44,663 Kering-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 865,56 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 10.11.2025 auf 310,45 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,66 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Kering belief sich jüngst auf 36,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at