CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Kering-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Kering-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Kering-Papier an diesem Tag bei 563,60 EUR. Bei einem Kering-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,774 Kering-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 557,58 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 12.01.2026 auf 314,25 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 44,24 Prozent verkleinert.

Alle Kering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

