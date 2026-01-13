Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Lukrativer Kering-Einstieg?
|
13.01.2026 10:03:41
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Kering-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Kering-Papier an diesem Tag bei 563,60 EUR. Bei einem Kering-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,774 Kering-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 557,58 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 12.01.2026 auf 314,25 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 44,24 Prozent verkleinert.
Alle Kering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: August_0802 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Kering
Analysen zu Kering
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.11.25
|Kering Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kering
|311,20
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX und DAX stabil aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.