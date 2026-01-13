Kering Aktie

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

Lukrativer Kering-Einstieg? 13.01.2026 10:03:41

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Kering-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Kering-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Kering-Papier an diesem Tag bei 563,60 EUR. Bei einem Kering-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,774 Kering-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 557,58 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 12.01.2026 auf 314,25 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 44,24 Prozent verkleinert.

Alle Kering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu Kering

17.12.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
