Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Performance unter der Lupe
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01.09.2026 10:03:56
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 5 Jahren bedeutet
Das Kering-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Kering-Aktie betrug an diesem Tag 688,20 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,453 Kering-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 369,15 EUR, da sich der Wert eines Kering-Anteils am 31.08.2026 auf 254,05 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 63,08 Prozent.
Am Markt war Kering jüngst 31,17 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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