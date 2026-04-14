Kering Aktie

Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

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Kering-Performance im Blick 14.04.2026 10:03:52

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 5 Jahren eingebracht

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Kering-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Kering-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 632,90 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Kering-Aktie investierten, hätten nun 15,800 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 298,47 EUR, da sich der Wert einer Kering-Aktie am 13.04.2026 auf 272,05 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,02 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Kering belief sich zuletzt auf 33,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: August_0802 / Shutterstock.com

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