Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Profitable Kering-Anlage?
|
17.03.2026 10:03:59
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kering-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Kering-Papier statt. Zum Handelsende stand die Kering-Aktie an diesem Tag bei 604,30 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,655 Kering-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 413,21 EUR, da sich der Wert einer Kering-Aktie am 16.03.2026 auf 249,70 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,68 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Kering betrug jüngst 30,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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