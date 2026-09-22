Kering Aktie

Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

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Langfristige Performance 22.09.2026 10:03:35

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kering-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kering-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kering-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kering-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 460,45 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Kering-Aktie investiert, befänden sich nun 2,172 Kering-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 496,58 EUR, da sich der Wert einer Kering-Aktie am 21.09.2026 auf 228,65 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 50,34 Prozent gleich.

Kering erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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