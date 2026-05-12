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Kering Aktie

Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

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Lohnendes Kering-Investment? 12.05.2026 10:04:15

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kering von vor 5 Jahren angefallen

CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kering von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Kering-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Kering-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 693,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Kering-Aktie investiert, befänden sich nun 0,144 Kering-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 34,39 EUR, da sich der Wert einer Kering-Aktie am 11.05.2026 auf 238,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,61 Prozent abgenommen.

Kering wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,15 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: August_0802 / Shutterstock.com

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