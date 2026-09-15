Kering Aktie
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
|Kering-Investmentbeispiel
|
15.09.2026 10:03:29
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kering von vor einem Jahr angefallen
Die Kering-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Kering-Anteile bei 255,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,392 Kering-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 238,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,21 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 6,79 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Kering belief sich zuletzt auf 29,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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