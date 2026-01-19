LEGRAND Aktie
CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden LEGRAND-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des LEGRAND-Papiers betrug an diesem Tag 49,26 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,303 LEGRAND-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der LEGRAND-Aktie auf 128,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 600,75 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 600,75 EUR entspricht einer Performance von +160,08 Prozent.
LEGRAND markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
