CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren LEGRAND-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das LEGRAND-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das LEGRAND-Papier bei 49,85 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das LEGRAND-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,006 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (144,00 EUR), wäre die Investition nun 288,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 188,87 Prozent gesteigert.

LEGRAND war somit zuletzt am Markt 37,64 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at