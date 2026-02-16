CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren LEGRAND-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.02.2016 wurde das LEGRAND-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen LEGRAND-Anteile an diesem Tag bei 43,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 228,311 LEGRAND-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der LEGRAND-Aktie auf 149,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 075,34 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 240,75 Prozent vermehrt.

LEGRAND war somit zuletzt am Markt 39,13 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at