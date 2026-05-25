LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Rentable LEGRAND-Investition?
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25.05.2026 10:03:55
CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das LEGRAND-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 86,54 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEGRAND-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,555 LEGRAND-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.05.2026 1 763,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 152,60 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 763,35 EUR, was einer positiven Performance von 76,33 Prozent entspricht.
Insgesamt war LEGRAND zuletzt 39,88 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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