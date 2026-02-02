LEGRAND Aktie

WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

LEGRAND-Performance im Blick 02.02.2026 10:04:30

CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in LEGRAND-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das LEGRAND-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 83,74 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,194 LEGRAND-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.01.2026 161,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 135,00 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 61,21 Prozent.

LEGRAND erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

