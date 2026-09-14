LEGRAND Aktie

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WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

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Lohnende LEGRAND-Anlage? 14.09.2026 10:03:41

CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LEGRAND-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit LEGRAND-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die LEGRAND-Anteile bei 86,96 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die LEGRAND-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 114,995 LEGRAND-Aktien. Die gehaltenen LEGRAND-Papiere wären am 11.09.2026 16 312,10 EUR wert, da der Schlussstand 141,85 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,12 Prozent gesteigert.

Der LEGRAND-Wert an der Börse wurde auf 37,18 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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03.09.26 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
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