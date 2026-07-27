CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren LEGRAND-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LEGRAND-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 92,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10,787 LEGRAND-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 134,30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 448,76 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 44,88 Prozent.

Alle LEGRAND-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at