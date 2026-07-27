LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Lohnende LEGRAND-Investition?
|
27.07.2026 10:04:12
CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LEGRAND-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 92,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10,787 LEGRAND-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 134,30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 448,76 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 44,88 Prozent.
Alle LEGRAND-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LEGRAND SA Act. Prov. OPO
|134,85
|-0,30%