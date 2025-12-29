CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in LEGRAND-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das LEGRAND-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 94,04 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEGRAND-Aktie investiert, befänden sich nun 106,338 LEGRAND-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 536,79 EUR, da sich der Wert einer LEGRAND-Aktie am 24.12.2025 auf 127,30 EUR belief. Mit einer Performance von +35,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte LEGRAND einen Börsenwert von 33,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

