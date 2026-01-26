CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in LEGRAND eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem LEGRAND-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 102,70 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEGRAND-Aktie investiert, befänden sich nun 97,371 LEGRAND-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 127,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 458,62 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,59 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von LEGRAND bezifferte sich zuletzt auf 33,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at