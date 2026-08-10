LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Hochrechnung
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10.08.2026 10:03:54
CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem LEGRAND-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 129,75 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in LEGRAND-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,771 LEGRAND-Aktien. Die gehaltenen LEGRAND-Anteile wären am 07.08.2026 108,05 EUR wert, da der Schlussstand 140,20 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,05 Prozent zugenommen.
Alle LEGRAND-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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