CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in LEGRAND-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die LEGRAND-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren LEGRAND-Anteile 109,90 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,099 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.06.2026 1 215,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 133,55 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,52 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von LEGRAND bezifferte sich zuletzt auf 34,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at