LEGRAND Aktie

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WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

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Profitable LEGRAND-Investition? 06.07.2026 10:03:54

CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen LEGRAND-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die LEGRAND-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 45,70 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das LEGRAND-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,882 LEGRAND-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 136,76 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Papiers am 03.07.2026 auf 143,35 EUR belief. Damit wäre die Investition 213,68 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete LEGRAND eine Marktkapitalisierung von 37,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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