LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Rentable LEGRAND-Investition?
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31.08.2026 10:03:47
CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das LEGRAND-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des LEGRAND-Papiers betrug an diesem Tag 53,71 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die LEGRAND-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,862 LEGRAND-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 260,01 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Anteils am 28.08.2026 auf 139,65 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +160,01 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von LEGRAND belief sich zuletzt auf 36,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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