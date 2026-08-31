CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen LEGRAND-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das LEGRAND-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des LEGRAND-Papiers betrug an diesem Tag 53,71 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die LEGRAND-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,862 LEGRAND-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 260,01 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Anteils am 28.08.2026 auf 139,65 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +160,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LEGRAND belief sich zuletzt auf 36,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at