CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in LEGRAND eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades LEGRAND-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 48,69 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 205,381 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 156,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 32 142,12 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 32 142,12 EUR entspricht einer Performance von +221,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LEGRAND belief sich zuletzt auf 40,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at