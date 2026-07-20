LEGRAND Aktie

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WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

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LEGRAND-Investment 20.07.2026 10:04:24

CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in LEGRAND-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

LEGRAND-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der LEGRAND-Anteile betrug an diesem Tag 90,26 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,108 LEGRAND-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.07.2026 150,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 135,40 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +50,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LEGRAND bezifferte sich zuletzt auf 35,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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