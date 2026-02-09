LEGRAND Aktie

LEGRAND

WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819

<
Langfristige Investition 09.02.2026 10:04:28

CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LEGRAND-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem LEGRAND-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 77,86 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEGRAND-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,844 LEGRAND-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 140,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 809,02 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 80,90 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von LEGRAND belief sich jüngst auf 36,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO

Analysen zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO

Aktien in diesem Artikel

LEGRAND SA Act. Prov. OPO 140,50 -0,32%

