LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|LEGRAND-Investment im Blick
|
06.04.2026 10:03:47
CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LEGRAND-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 06.04.2021 wurden LEGRAND-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 79,50 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,258 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 171,01 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Anteils am 02.04.2026 auf 135,95 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 71,01 Prozent gesteigert.
Der LEGRAND-Wert an der Börse wurde auf 35,57 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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