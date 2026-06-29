CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LEGRAND von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in LEGRAND eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.06.2021 wurden LEGRAND-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 89,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,115 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 144,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,59 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,59 Prozent angezogen.

Alle LEGRAND-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at