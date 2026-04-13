LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Lukrative LEGRAND-Anlage?
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13.04.2026 10:03:42
CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LEGRAND-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden LEGRAND-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die LEGRAND-Aktie bei 50,81 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,681 LEGRAND-Aktien. Die gehaltenen LEGRAND-Papiere wären am 10.04.2026 2 929,54 EUR wert, da der Schlussstand 148,85 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +192,95 Prozent.
LEGRAND war somit zuletzt am Markt 38,94 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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