CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LEGRAND-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen LEGRAND-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden LEGRAND-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die LEGRAND-Aktie bei 50,81 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,681 LEGRAND-Aktien. Die gehaltenen LEGRAND-Papiere wären am 10.04.2026 2 929,54 EUR wert, da der Schlussstand 148,85 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +192,95 Prozent.

LEGRAND war somit zuletzt am Markt 38,94 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at