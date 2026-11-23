LEGRAND Aktie
WKN DE: A0JKB2 / ISIN: FR0010307819
|Lukrative LEGRAND-Investition?
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23.11.2026 10:03:36
CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEGRAND von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der LEGRAND-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 51,99 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,923 LEGRAND-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 245,05 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Papiers am 20.11.2026 auf 127,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 145,05 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von LEGRAND bezifferte sich zuletzt auf 33,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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